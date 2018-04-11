Медведев заявил об активном развитии дополнительного образования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства отметил активное развитие в стране дополнительного образования по всем направлениям, доступного для всех граждан.

Так, примерно в половине регионов появились технопарки «Кванториум». Там дети имеют возможность заниматься робототехникой, промышленным дизайном на новейшем оборудовании, а также познакомиться с нейро-, нано— и биотехнологиями, отметил премьер.

Он также подчеркнул развитие цифрового образования, а в частности создание цифровой платформы для различных уровней обучения, в том числе профессионального.

По его словам, сейчас становится интереснее даже пребывание детей в летних лагерях. «И даже отдых в летних лагерях становится интереснее, потому что позволяет детям развиваться. Такие лагеря, как „Артек“, „Орленок“ и „Сириус“ — отличный пример новой модели детского отдыха. А для молодых людей постарше мы регулярно проводим форумы „Территория смыслов на Клязьме“, „Таврида“, „Балтийский Аргек“, „Арктика. Сделано в России“, — сообщил он.

Дмитрий Медведев отметил, что такие форумы привлекли для участия уже более 370 тысяч человек, и это только в 2017 году.

Премьер также напомнил о планах правительства способствовать появлению к 2020 году 5 вузов РФ в первой сотне лучших международных университетов. И хотя это было непросто, на данный момент в Топ-100 различных мировых рейтингов фигурируют 11 наших университетов, еще 17 вошли в Топ-200, заключил он.