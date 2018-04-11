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Медведев пообещал к 2021 году обеспечить детей местами в яслях
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Медведев пообещал к 2021 году обеспечить детей местами в яслях 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
С 2012 года в России открыто более 500 тысяч новых детских садов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках отчёта Правительства в Госдуме.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что проблема с местами в детсадах для детей от 3 до 7 лет полностью решена. С 2012 года власти открыли более 500 тысяч новых детсадов и создали более двух миллионов новых мест.
В настоящее время на повестке стоит задача к 2021 году обеспечить возможность того, чтобы все родители могли отдать ребёнка в ясли.
На обеспечение детей местами в яслях из бюджета направлено по 50 миллиардов рублей субсидий в 2018 и 2019 годах.
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 Ещё 2 источника 
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