Совфед поддержал закон о повышении уровня безопасности отдыха детей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости Совфед РФ на заседании в среду одобрил закон, направленный на повышение уровня безопасности детского отдыха.

Документ предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка. Такой договор будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.

Обязанность вести реестр была прописана в базовом законе, а вот обязательность размещения реестра в интернете вводится впервые, отметила вице-спикер Совфеда Галина Карелова . Такая открытость, по ее мнению, удобна для всех — и для самих лагерей, и для надзорных органов, и, в первую очередь, для родителей.

"Любое заинтересованное лицо в любой момент сможет посмотреть, легален ли лагерь, где расположен, какие условия обеспечивает для отдыха детей, какие услуги и за какую стоимость предлагает", — сказала сенатор. Кроме того, это полезно и для самих детских учреждений — они будут видеть, чем они сильнее или слабее других, полагает законодатель.

Также предлагается утвердить в регионах список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей. «Единые требования к организации туристских маршрутов, размещению их в интернете и к порядку уведомления уполномоченных органов госвласти о месте, сроках и длительности их прохождения сыграют важную роль в повышении безопасности детей», — подчеркнула Карелова.

По ее словам, это позволит обеспечить как удаленный контроль за группами детей, идущими по маршруту, так и возможность, в случае каких-то неожиданностей, быстро прийти к ним на помощь. Кроме того, по ее словам, «информация о степени сложности и дальности маршрута позволит родителям сориентироваться заранее и предупредить руководство лагеря, если для их ребенка определенный маршрут по каким-то причинам не подходит».

Важной, по мнению вице-спикера, является и новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти регионов по организации детского отдыха: все поступившие обращения родителей или лиц, их заменяющих, поступившие в орган исполнительной власти в письменном или электронном виде, и ответы на данные обращения подлежат размещению на официальном сайте органа власти в интернете.