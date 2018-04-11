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В Кузьминках показали постановку «У страха глаза велики»
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В Кузьминках показали постановку «У страха глаза велики» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В пятницу, 6 апреля, дети из подготовительной группы № 2 здания № 11 «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» из района Кузьминки показали театрализованное представление по сказке «У страха глаза велики». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В красочных костюмах дети выразительно исполнили свои роли, чем очень порадовали зрителей — детей из старшей группы № 1, которые с удовольствием смотрели сказку и дружно хлопали, — отметил один из педагогов школы.
Подготовили с детьми сказку воспитатели Бухарова А. К. и Белова Ю. Н. (вт)
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