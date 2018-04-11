Больше 640 семей в Оренбурге получат выплату за первенца

В оренбургском Центре социальной поддержки населения назначили ежемесячную денежную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка уже 640 семьям.

Министерство социального развития области напоминает, что для назначения выплаты родителям первенца необходимо обратиться в филиал Центра социальной поддержки населения или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.

Общий порядок обращения можно уточнить в филиале Центра социальной поддержки населения. При этом деньги выделены из федерального бюджета, а размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному за II квартал 2017 года — в нашей области это 8 958 руб.

При этом на такую поддержку могут рассчитывать семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года — 9 269 рублей. В Оренбуржье эта цифра составляет 13 903 рублей на одного члена семьи.

Срок выплаты рассчитан на период с рождения ребенка и до достижения им возраста полутора лет.