В Ноябрьске родительница мазала ребенку ожог зубной пастой

Под присмотром мамы не всегда бывает безопасно.

Когда кружки кипятка хватает на ожог 10% тела, а двухлетний малыш получает сотрясение мозга от падения с табуретки, напрашивается один вопрос: куда смотрят родители?

Сразу два несчастных случая с детьми произошли на днях в Ноябрьске. Двухгодовалый малыш упал с табуретки и ударился затылком о выступающий порог. Ребенок в кровь разбил шею, врачи подозревают сотрясение мозга. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Годовалый малыш, опрокинув на себя кипяток, получил ожоги I и II степени 10-ти процентов тела. Бригаде «Скорой помощи» пришлось потрудиться: родители щедро смазали травмированную кожу ребенка… зубной пастой! После удаления «лекарства» и оказания первой помощи его доставили в больницу.

— У врачей иногда волосы дыбом встают от «изобретательности» приверженцев народной медицины, — сетует один из сотрудников «Скорой помощи».

Действительно, чем только не «лечат»! Крепким раствором марганцовки, жиром, растительным маслом, капустой, сырым мясом, сметаной и даже землей! А ведь все это категорически запрещено и только затрудняет дальнейшее лечение: жирная пленка тяжело удаляется, а мясо, земля и прочие «изыски» могут занести инфекцию в свежую рану.

Давать рекомендации дистанционно в подобных случаях медики остерегаются — их могут неверно понять, сделать что-то не так. Как следствие, даже самые банальные случаи из-за самолечения могут приводить к несоизмеримым последствиям. Лучше вызвать «Скорую», а до ее приезда просто охлаждать кожу под струей холодной воды. Холод способствует сужению сосудов, из-за чего снижается приток крови к области ожога. Рана охлаждается, боль становится меньше. И ни в коем случае не пользоваться народными средствами! Если ожог небольшой, да у взрослого человека, можно обратиться в аптеку. Специалисты предложат на выбор подходящие лекарства. Если зона повреждения больше ладони, все же стоит пойти к врачу. А уж если речь идет о маленьком ребенке, «Скорую» надо вызывать немедленно.