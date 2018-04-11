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Минсоцзащиты напомнили о получении компенсации за детские путевки
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Минсоцзащиты напомнили о получении компенсации за детские путевки 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ведомство сообщает, что компенсировать траты на путевки смогут минимум на 18 дней и в официальные лагеря.
Министерство социальной защиты Карелия сообщили о возможности получения компенсации стоимости путевки для ребенка в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Компенсация за купленную путевку на отдых для ребенка 6-18 лет полагается по ряду категорий. В частности — это семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Компенсируют траты на путевки минимум на 18 дней, в официальные лагеря. Выплатить смогут не более 11 тысяч рублей. Обращаться за компенсацией следует не позднее трех месяцев со дня окончания путевки, в центры социальной работы городов и районов по месту жительства.
Ведомство напоминает, что к заявлению на компенсацию нужно приложить ряд документов: паспорт родителя или опекуна, отрывной талон к путевке (или документ, его заменяющий), подтверждающие произведенную оплату бумаги.
По материалам: ptzgovorit.ru
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