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В детской библиотеке №133 детей научили творить в стиле айрис-фолдинг
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В детской библиотеке №133 детей научили творить в стиле айрис-фолдинг 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
К празднованию Пасхи ребята из отделения дневного пребывания детей и подростков территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» посетили мастер-класс, подготовленный специалистами библиотеки №133.
— Дети сделали своими руками сувенир — пасхального зайца в стиле айрис-фолдинг, — пояснили организаторы занятий.
Айрис-фолдинг — это особая техника создания узоров. Она состоит в выкладывании в определенном порядке цветных полосок из бумаги или ткани.
Композиции, выполненные с применением техники айрис-фолдинг, выглядят очень оригинально и необычно. (то)
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