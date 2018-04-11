В детской библиотеке №133 детей научили творить в стиле айрис-фолдинг

К празднованию Пасхи ребята из отделения дневного пребывания детей и подростков территориального центра социального обслуживания населения «Марьино» посетили мастер-класс, подготовленный специалистами библиотеки №133.

— Дети сделали своими руками сувенир — пасхального зайца в стиле айрис-фолдинг, — пояснили организаторы занятий.

Айрис-фолдинг — это особая техника создания узоров. Она состоит в выкладывании в определенном порядке цветных полосок из бумаги или ткани.

Композиции, выполненные с применением техники айрис-фолдинг, выглядят очень оригинально и необычно. (то)