Окунева: правительство РФ пересмотрит размер ежемесячных выплат матерям, находящимся в отпуске

«В 2017 году решалась задача сохранения позитивных демографических тенденций. В докладе вы остановились на демографическом пакете инициатив, внесенных Президентом РФ. Это ежемесячные выплаты за рождение или усыновление первого и второго ребенка до полутора лет. Осуществлялась поддержка семей при рождении третьего и последующих детей до достижения ребёнком возраста трех лет. Размер этих выплат составляет 50 рублей. Планирует ли Правительство инициировать предложения по изменению размера указанной выплаты, с учётом принципа адресности и критериев нуждаемости?», — обратилась к Председателю Правительства РФ Окунева.

Отвечая на вопрос, Дмитрий Медведев заверил, что Правительство РФ планирует пересмотреть размер ежемесячных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трех лет. «Это пособие было установлено в 1994 году, его нужно пересмотреть».

По словам Окуневой, уже более 20 лет не менялся размер ежемесячных компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трех лет, установленных Указом Президента РФ в 1994 году.