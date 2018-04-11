Ещё
Окунева: правительство РФ пересмотрит размер ежемесячных выплат матерям, находящимся в отпуске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Окунева: правительство РФ пересмотрит размер ежемесячных выплат матерям, находящимся в отпуске 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
«В 2017 году решалась задача сохранения позитивных демографических тенденций. В докладе вы остановились на демографическом пакете инициатив, внесенных Президентом РФ. Это ежемесячные выплаты за рождение или усыновление первого и второго ребенка до полутора лет. Осуществлялась поддержка семей при рождении третьего и последующих детей до достижения ребёнком возраста трех лет. Размер этих выплат составляет 50 рублей. Планирует ли Правительство инициировать предложения по изменению размера указанной выплаты, с учётом принципа адресности и критериев нуждаемости?», — обратилась к Председателю Правительства РФ Окунева.
Отвечая на вопрос, Дмитрий Медведев заверил, что Правительство РФ планирует пересмотреть размер ежемесячных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трех лет. «Это пособие было установлено в 1994 году, его нужно пересмотреть».
По словам Окуневой, уже более 20 лет не менялся размер ежемесячных компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трех лет, установленных Указом Президента РФ в 1994 году.
«Мы готовы совместно с профильными министерствами и ведомствами проработать вопросы актуализации федеральных мер поддержки семьей с детьми. Подобная работа должна проводится и в регионах. Большинство региональных выплат, к сожалению, подолгу не индексируются в ряде регионов. Важно, чтобы Минфин РФ это учитывал при расчете поддержки субъектов РФ», — пояснила Окунева.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Мест у нас еще долго не будет». В ясли Екатеринбурга попадет лишь четверть всех малышей Детсад закрыли в Чите из-за отравления детей В хабаровском садике произошла вспышка кишечной инфекции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина45
Классика и гениталии: что не так с нашим театром78
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»8
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Самые красивые итальянки в истории кино9
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение