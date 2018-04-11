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Погиб при исполнении. Ямальский депутат предлагает помогать детям героев
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Погиб при исполнении. Ямальский депутат предлагает помогать детям героев 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Депутат ямальского парламента Елена Зленко предлагает организовать акцию «Дети героев», чтобы поддержать детей, родители которых погибли при исполнении служебного долга.
Ценный подарок в память о своем отце получил одиннадцатилетний Миша Анагуричи из поселка Яр-Сале Ямальского района. Новенький ноутбук от депутата Госдумы РФ и председателя попечительского совета регионального общественного фонда помощи ветеранам специальных подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом «Защита Отечества» Николая Брыкина школьнику в торжественной обстановке вручила Елена Зленко.
Отец Миши — старшина милиции Алексей Анагуричи, погиб при исполнении служебного долга 25 июня 2008 года при задержании браконьеров в акватории Зырянской Оби. Его маленькому сыну тогда исполнился один год. Михаил не помнит отца, но что он герой знает от мамы, земляков и папиных коллег. Начальник отделения МВД России по Ямальскому району Александр Васильев рассказал, что Михаил во всем старается походить на отца — хорошо учится, занимается спортом, принимает активное участие в школьных мероприятиях.
«Очень важно поддерживать таких детей, воспитывающихся без отцов, вместе с рано овдовевшими матерями. И, отдавая дань памяти нашим землякам, честно и добросовестно выполнившим свой воинский и служебный долг, предлагаю организовать в муниципальных образованиях автономного округа акцию «Дети героев»», — предложила Елена Зленко.
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