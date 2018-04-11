Погиб при исполнении. Ямальский депутат предлагает помогать детям героев

Депутат ямальского парламента Елена Зленко предлагает организовать акцию «Дети героев», чтобы поддержать детей, родители которых погибли при исполнении служебного долга.

Ценный подарок в память о своем отце получил одиннадцатилетний Миша Анагуричи из поселка Яр-Сале Ямальского района. Новенький ноутбук от депутата Госдумы РФ и председателя попечительского совета регионального общественного фонда помощи ветеранам специальных подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом «Защита Отечества» Николая Брыкина школьнику в торжественной обстановке вручила Елена Зленко.

Отец Миши — старшина милиции Алексей Анагуричи, погиб при исполнении служебного долга 25 июня 2008 года при задержании браконьеров в акватории Зырянской Оби. Его маленькому сыну тогда исполнился один год. Михаил не помнит отца, но что он герой знает от мамы, земляков и папиных коллег. Начальник отделения МВД России по Ямальскому району Александр Васильев рассказал, что Михаил во всем старается походить на отца — хорошо учится, занимается спортом, принимает активное участие в школьных мероприятиях.

«Очень важно поддерживать таких детей, воспитывающихся без отцов, вместе с рано овдовевшими матерями. И, отдавая дань памяти нашим землякам, честно и добросовестно выполнившим свой воинский и служебный долг, предлагаю организовать в муниципальных образованиях автономного округа акцию «Дети героев»», — предложила Елена Зленко.