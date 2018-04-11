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Голодец рассказала, когда будет решена проблема с доступностью детсадов
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Голодец рассказала, когда будет решена проблема с доступностью детсадов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Проблема с доступностью детских садов будет полностью решена в России через два-три года, заявила вице-премьер Ольга Голодец в среду.
"Наша программа по садикам, я считаю, что она нам действительно удалась… Проблемы по регионам есть — есть точки, в которых есть переуплотнение групп, есть ситуации, когда родители хотят водить ребенка (в сад) рядом с домом, что абсолютно законно и правильно, а им предлагают ездить. Я думаю, вот еще несколько лет работы — два-три года — и эта проблема на территории всей РФ должна быть полностью решена", — сказала Голодец в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, к наиболее проблемным в этом вопросе можно отнести регионы Северного Кавказа. «Там очень много детей, там высокая рождаемость», — пояснила Голодец.
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