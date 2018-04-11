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Проект «Голос. Дети» пожертвует зрительские деньги хоспису и фонду помощи детям с аутизмом
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Проект «Голос. Дети» пожертвует зрительские деньги хоспису и фонду помощи детям с аутизмом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
5-й сезон вокального проекта «Голос. Дети» близится к завершению. В преддверии финала организаторы шоу решили пожертвовать доход от зрительского голосования на благотворительность.
"По традиции, которая зародилась в самом первом сезоне взрослого «Голоса» и с тех пор ни разу не нарушалась, Первый канал и его партнеры перечисляют доход, собранный в ходе зрительского голосования, в помощь людям, которые нуждаются в ней безотлагательно или особенно остро", — говорится в пресс-релизе Первого канала
13 апреля доход от зрительского голосования в дополнительном туре проекта «Голос. Дети» будет перечислен фонду содействия решению проблем аутизма в России «Выход». Как рассказала президент фонда Авдотья Смирнова, деньги будут направлены на образование, конференции, онлайн-сервисы для родителей детей с РАС, на создание дружелюбной среды для детей и взрослых с аутизмом, на оснащение и методическое сопровождение ресурсных классов и групп и на юридическую помощь.
20 апреля доход от зрительского голосования в финале 5-го сезона проекта «Голос. Дети» будет перечислен фонду помощи хосписам «Вера». Учредитель фонда Нюта Федермессер отметила, что подопечные фонда, как и участники конкурса, очень смелые. «Но и у них есть право на счастливое детство. А мы вместе с вами можем подарить им шанс на жизнь без боли и страданий, на маму рядом, на прогулки и смех», — рассказала она, добавив, что на вырученные деньги будут куплены необходимая аппаратура, поездки, организованы праздники.
Всего за все сезоны взрослого и детского «Голоса» на благотворительность было собрано более 400 млн руб.
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