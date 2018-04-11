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День детской книги отметили в районе Косино-Ухтомский
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День детской книги отметили в районе Косино-Ухтомский 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В районе Косино-Ухтомский в Центре поддержки семьи и детства прошли мероприятия, посвященные Международному дню детской книги.
Для участников праздников был поставлен веселый спектакль и иллюстрированные сказки. Напомним, что Международный день детской книги приурочен ко Дню рождения Ганса-Христиана Андерсена, замечательного детского писателя, а также автор волшебных сказок для детей. Дату рождения известного писателя стали отмечать около полувека назад. В дальнейшем эта традиция передается из поколения в поколение. В рамках праздничных мероприятий дети нарисовали плакаты к волшебным сказкам.
Кроме того, для дошкольников прошли викторины, в ходе которых им приходилось отгадать загадки, а также принимать участие в раскраске героев произведений детского писателя Ганса-Христиана Андерсена.
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