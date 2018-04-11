День детской книги отметили в районе Косино-Ухтомский

В районе Косино-Ухтомский в Центре поддержки семьи и детства прошли мероприятия, посвященные Международному дню детской книги.

Для участников праздников был поставлен веселый спектакль и иллюстрированные сказки. Напомним, что Международный день детской книги приурочен ко Дню рождения Ганса-Христиана Андерсена, замечательного детского писателя, а также автор волшебных сказок для детей. Дату рождения известного писателя стали отмечать около полувека назад. В дальнейшем эта традиция передается из поколения в поколение. В рамках праздничных мероприятий дети нарисовали плакаты к волшебным сказкам.

Кроме того, для дошкольников прошли викторины, в ходе которых им приходилось отгадать загадки, а также принимать участие в раскраске героев произведений детского писателя Ганса-Христиана Андерсена.