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Инклюзивный театр из Ижевска «Надежда» поедет на международный фестиваль в Брест
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Инклюзивный театр из Ижевска «Надежда» поедет на международный фестиваль в Брест 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Инклюзивный театр из Ижевска «Надежда» проводит благотворительный концерт в честь своего 5-летия. Собранные от концерта средства организаторы потратят на поездку на 14-й международный фестиваль особых театров «Непратаптаны шлях» в Брест.
Чтобы принять участие в фестивале, «Надежде» нужно собрать 160 тыс. рублей. «На все поездки мы стараемся не залазить в карман семьям, стараемся изыскать средства», — рассказал режиссер театра Константин Мехряков.
На сегодняшний день в театре занимаются 25 семей, в которых есть особенные дети. Занятия проходят в Государственном театре кукол Удмуртии, где ребята и выступают.
В копилке коллектива насчитывается уже 3 спектакля: «Как старик корову продавал», «Теремок» и «Как котенок научился мяукать», зрителями которых стали уже более 8 тыс. человек. «Сами изготавливаем кукол, декорации, работаем с дефектологами, психологами, чтобы получить динамику развития детей», — поделился руководитель.
«Когда по жизни сталкиваешься с тем, что дети никому не нужны, даже медицине, это вдвойне тяжело. Самая большая проблема у наших особенных детей — это отсутствие реабилитации. У них нет полноценного общения, благодаря театру наши дети наверстывают то, чего у них не было», — поделилась мама одного из актеров театра.
Отметим, на счету особенного коллектива более 15 наград международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Театр провел 2 конкурса среди детей с инвалидностью «Я творю» и 3 благотворительных концерта. По словам Константина Мехрякова, вскоре о «Надежде» узнают и за пределами страны — в апреле в одном из американских изданий выйдет статья об уникальном опыте куклотерапии театра.
В дальнейших планах «Надежды» провести уроки толерантности в 10 школах Ижевска и охватить более 4 тыс. учащихся, а также принять участие в республиканском фестивале «Удмуртия мой край родной» и в Парадельфийских играх, которые пройдут в Удмуртии с 11 по 17 ноября.
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