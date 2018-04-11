Инклюзивный театр из Ижевска «Надежда» поедет на международный фестиваль в Брест

Ижевск. Удмуртия. Инклюзивный театр из Ижевска «Надежда» проводит благотворительный концерт в честь своего 5-летия. Собранные от концерта средства организаторы потратят на поездку на 14-й международный фестиваль особых театров «Непратаптаны шлях» в Брест.

Чтобы принять участие в фестивале, «Надежде» нужно собрать 160 тыс. рублей. «На все поездки мы стараемся не залазить в карман семьям, стараемся изыскать средства», — рассказал режиссер театра Константин Мехряков.

На сегодняшний день в театре занимаются 25 семей, в которых есть особенные дети. Занятия проходят в Государственном театре кукол Удмуртии, где ребята и выступают.

В копилке коллектива насчитывается уже 3 спектакля: «Как старик корову продавал», «Теремок» и «Как котенок научился мяукать», зрителями которых стали уже более 8 тыс. человек. «Сами изготавливаем кукол, декорации, работаем с дефектологами, психологами, чтобы получить динамику развития детей», — поделился руководитель.

«Когда по жизни сталкиваешься с тем, что дети никому не нужны, даже медицине, это вдвойне тяжело. Самая большая проблема у наших особенных детей — это отсутствие реабилитации. У них нет полноценного общения, благодаря театру наши дети наверстывают то, чего у них не было», — поделилась мама одного из актеров театра.

Отметим, на счету особенного коллектива более 15 наград международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Театр провел 2 конкурса среди детей с инвалидностью «Я творю» и 3 благотворительных концерта. По словам Константина Мехрякова, вскоре о «Надежде» узнают и за пределами страны — в апреле в одном из американских изданий выйдет статья об уникальном опыте куклотерапии театра.

В дальнейших планах «Надежды» провести уроки толерантности в 10 школах Ижевска и охватить более 4 тыс. учащихся, а также принять участие в республиканском фестивале «Удмуртия мой край родной» и в Парадельфийских играх, которые пройдут в Удмуртии с 11 по 17 ноября.