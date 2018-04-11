Все четыре группы в новом филиале д/с «Воробушек» сформируют к концу апреля

Сейчас группы дошкольного учреждения «обживают» 30 малышей. В филиал детского сада № 3 на ул. Гагарина, 82а, каждую неделю приходят новые воспитанники.

Группу для малышей 2-3 лет сейчас посещает 12 маленьких вологжан. Вместе с воспитателем знакомятся с новыми игрушками, а также познают окружающий мир на занятиях.

«Ребята увлекаются разными играми, любят книги читать, картинки рассматривать, слушать сказки, конструировать. Многие дети пришли в детский сад 19 марта, их уже оставляем уже на целый день», — рассказала воспитатель Алла Левкоцец.

Филиал «Воробушка» открылся здесь в середине марта. Помещение располагается на двух первых этажах жилого многоэтажного дома и было приобретено муниципалитетом. Всего в 4-х группах будут заниматься 100 малышей.

Педагоги уже успели оценить удобство и комфорт нового сада, оборудованного всем необходимым. Накануне после прогулки всю детскую одежду быстро удалось высушить в специальном сушильном шкафу. А на полу с подогревом удобно играть детям.

«В детском саду все соответствует требованиям ФГОС: от мебели до игрушек. Думаю, что детям нашим здесь очень интересно. Планируем, что к концу апреля все группы будут работать в полную силу», — говорит заведующая детским садом № 3 «Воробушек» Татьяна Буракина.

За последние три года 1,5 тысячи малышей получили места в четырех современных детских садах, которые построили в Вологде благодаря участию в проекте по модернизации дошкольного образования. В ближайшее время запланировано строительство еще четырех дошкольных учреждений при поддержке Губернатора области и с участием средств федерального бюджета.