В центре помощи детям в Калининграде мам учат интуитивному рисования

Мой Калининград. В Калининграде в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом», стартовал арт-терапевтический проект.

Акция предназначена для мам детворы из группы дневного пребывания (в том числе тех, кто воспитывает детей с ОВЗ).

Как заявлено, арт-терапия снимает негативные эмоции, помогает успокоиться, привести эмоции, чувства, мысли к гармонии. Данный метод позволяет дать социально приемлемый выход негативным чувствам, которые испытывают женщины, находящиеся в стрессовой ситуации, депрессии, психоэмоциональном напряжении.

Специалисты говорят, что работа над рисунками, картинами, скульптурами является безопасным способом выпустить «пар» и снять напряжение, она позволяет выразить с помощью зрительных образов неосознаваемые внутренние конфликты и переживания, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 11 апреля 2018 года, в министерстве социальной политики Калининградской области.

Утверждается, что арт-терапия способствует повышению самооценки, способности осознавать свои ощущения и чувства, что в свою очередь позволяет восстанавливать эмоциональное состояние, личностные ресурсы, помогающие в преодолении трудных жизненных ситуаций.

Проект в Калининграде будет осущетвляться в три этапа. Основным станет участие мам в арт-терапевтическом тренинге с элементами правополушарного (интуитивного) рисования.