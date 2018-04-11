Нужно ли отдавать в детский сад ребенка до трех лет

Еще несколько лет назад родители сражались за место для своих малышей под солнцем, а именно — за возможность устроить их в детский садик. В 2010 году численность детей, которые получали дошкольное образование составляла 280 тысяч. В этом году эта цифра выросла до 430 тысяч. Все, кто хотел отдать своего ребенка в дошкольную группу, смогли сделать это без проблем: московские власти обеспечили местами всех ребят в возрасте от 2 лет 8 месяцев и до 7 лет. Однако психологи утверждают, что, отдавая ребенка в садик в возрасте да трех лет, родители и дети испытывают определенные риски.

— До трёхлетнего возраста малыш сильно привязан к маме, — утверждает психолог Ольга Соловьева . — Находиться без мамы и не плакать, не беспокоиться он может совсем непродолжительное время. Кроме того, процесс развития ребенка проходит по индивидуальному сценарию. В возрасте до трёх лет не все еще умеют хорошо пользоваться ложкой, одеваться или объяснять свои желания. Кто же лучше мамы может понять ребенка? Поэтому оптимальным вариантом для психологической адаптации малыша к новым людям и обстановке специалисты считают посещение группы кратковременного пребывания. И только потом, когда ребенку исполнится 3 года, ему рекомендуется ходить в садик на полный день.

— Моему сыну, Владимиру, не было еще трёх лет, когда нам предоставили место в группе кратковременного пребывания в школе № 1159, — рассказывает Роман Луцив. — Там нас встретили очень радушно. Педагоги ежедневно занимались с ребёнком, поэтому процесс расставания со мной и мамой был не таким болезненным. Несмотря на наше беспокойство, ребенок быстро адаптировался в группе. Сейчас ребенку уже дали место в группе с двенадцатичасовым пребыванием детей, куда он пойдет с сентября 2018 года.

Роман отмечает, что в дошкольных группах педагоги и администрация каждый день создают уют и доброжелательную атмосферу во всем учреждении.

— Каждый родитель думает о том, комфортно ли будет его малышу в садике среди чужих людей? С каким настроением встретит малыш нас после даже кратковременной разлуки? Я могу с уверенностью сказать, что наша группа стала для нас вторым домом, а педагоги добрыми друзьями, — заключает Роман.

Запись в столичный детский сад стала для родителей обычной, стандартной и не требующей дополнительных усилий услугой. Оформить заявление можно через портал государственных услуг города Москвы mos.ru

— Я записывала в садик своего ребенка через электронный портал. Это очень удобная система, — говорит Анастасия Березина. — В августе 2018 года моему младшему ребенку исполняется 3 года, а в марте 2018 года мне пришло уведомление на электронную почту о направлении ребенка в детский сад школы № 2089, именно туда, куда мы хотели.

Также в Москве создан Центр информирования населения о предоставлении образовательных услуг, где можно по многоканальному телефону 8 (495) 530-71-71 проконсультироваться по вопросам комплектования дошкольных групп образовательных организаций.

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