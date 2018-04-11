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Родителям станут сообщать о том, чем болеют одноклассники их детей
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Родителям станут сообщать о том, чем болеют одноклассники их детей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Получать рекомендации о том, что ребенка лучше оставить дома из-за эпидемии в школе, в ближайшее время станут родители школьников столицы. Департамент информационных технологий начал разработку алгоритмов прогнозирования заболевания детей в классах.
Как рассказал «КВ» руководитель Департамента Артем Ермолаев, уже через год родители начнут получать сообщения, что в ближайшие два дня ребенку лучше воздержаться от походов в школу либо принять иммуноповышающее лекарство.
— На сегодняшний день большую часть времени наши дети находятся в школе и детском саду, — пояснил руководитель проекта Евгений Комаренко. — Логично было бы развивать кабинеты медицинской практики, для того чтобы заниматься превентивной медициной. У врача, который работает в школе, должна быть вся информация про ребенка из поликлиники, в которой он посещает педиатра. Поэтому сейчас мы работаем над подключением медицинских кабинетов в учебных заведениях. А после — соединение электронного дневника школьника и его медкарты.
Таким образом, родители смогут получать информацию о вакцинации в школе, о необходимости предоставления справок, а самое главное — советы по посещению и прогнозы детских эпидемий. Проект планируется завершить в 2019 году.
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