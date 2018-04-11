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Педиатру из Воронежской области утвердили приговор за смерть годовалого ребёнка
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Педиатру из Воронежской области утвердили приговор за смерть годовалого ребёнка 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Врач с 20-летним стажем поставила неверный диагноз. Воронежский облсудутвердил обвинительный приговор 46-летней педиатру детской консультации Богучарской райбольницы за смерть годовалой девочки в среду, 11 апреля. В наказание врачу назначили 1,5 года ограничения свободы и лишили права заниматься врачебной деятельностью на тот же срок, сообщила пресс-служба прокуратуры. Суд установил, что в мае 2017 года мама годовалой девочки обратилась в поликлинику в Богучаре с жалобами на болезнь у ребёнка. Врач, осмотрев малышку, поставила ошибочный диагноз и расписала неверное лечение. Однако в суде педиатр пояснила, что мать девочки показала в первый раз малышку в 10 месяцев. Медик предложила госпитализацию, однако женщина отказалась. Врач прописала препараты, ещё через 10 дней мать пришла в больницу и пожаловалась на жидкий стул у ребёнка. На вопрос педиатра о том, принимает ли препараты, женщина ответил утвердительно, педиатр приняла болезнь за «функциональное расстройство кишечника на фоне прорезывания зубов». Однако у ребёнка оказалась острая кишечная инфекция. По итогам расследования дела врача-педиатра обвинили в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Облсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, приговор вступил в законную силу. Екатерина Трещикова
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