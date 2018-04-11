Педиатру из Воронежской области утвердили приговор за смерть годовалого ребёнка 

Вести Воронеж: последние новости

В Воронежской области от клещей обработают 600 гектаров территорий

В Воронеже после эвакуации открыли детский сад № 35

Воронежца отправили в тюрьму на 12 лет за развращение «ВКонтакте» больше 30 детей