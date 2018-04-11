В Самарской области для семей с ребенком-инвалидом появится бесплатная услуга 

Новая социальная услуга появится в Самарской области для семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид, особенно с тяжелой формой заболевания. «Няня на час», или временный присмотр. Планируется, что оказывать ее будут как государственные учреждения, так и некоммерческие организации. Причем совершенно бесплатно. О такой инициативе рассказала руководитель регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Сейчас готовятся документы, прорабатываются нормативные положения, подбираются кадры. Специалисты должны быть подготовленными и знать специфику работы с детьми, у которых есть серьезные ограничения по здоровью. Кроме того, такая услуга даст родителям возможность решить накопившиеся проблемы. «Маме, опять-таки, нужно пойти на обследование, пришел сотрудник, квалифицированный, обученный специально, побыл с ребенком дома. Или у мамы есть еще один ребенок, ей с ним нужно куда-то пойти, могут быть разные варианты. Помощь в том, чтобы гулять с ребенком, посещать какие-нибудь учреждения», — рассказала Марина Антимонова. Не исключено, что оказывать такую услугу учреждения соцзащиты начнут уже во второй половине 2018 года. Кроме того, Марина Антимонова напомнила о проекте «Передышка», который уже не первый год реализуется в регионе. К примеру, в Тольятти, на базе реабилитационного центра «Виктория» организована группа временного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья. Оставить ребенка можно на две недели. При этом он будет находиться под постоянным присмотром специалистов.