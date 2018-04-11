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Конкурс талантов для детей-сирот стартовал в Чапаевске
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Конкурс талантов для детей-сирот стартовал в Чапаевске 

ТРК Губерния 2 часа назад
В Чапаевске стартовал фестиваль для юных талантов. Участники — дети, оказавшиеся без попечения родителей, воспитанники школ-интернатов и приютов для несовершеннолетних. Конкурс проходит уже восьмой год подряд в рамках проекта «Вернуть детство».
В небольшом зале школы для детей-сирот — не только ее воспитанники. В числе как зрителей, так и участников, гости из Пестравского, Хворостянского и Приволжского районов. Показать свои таланты приехали на региональный этап конкурса «Творчество. Успех. Радость!». «Дети хотят показать на что они способны, раскрыть все свои таланты. Подарить немножечко тепла своей души окружающим людям. Дети общаются между собой. Находят друзей, подруг», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГКОУ для детей-сирот г. о. Чапаевск Светлана Шеловская.
Каждый желает показать, во что горазд: соревнуются в чтении стихов, пении и танцах. Не обходят стороной и театральные постановки. Самым младшим актерам — по 5 лет.
Виктория Цун с подругами поставили танец. Причем, хореографию всю придумали сами. То, что девочки из разных классов, помехой для танцевального коллектива не стало. Делятся, что очень ответственные, и именно это поможет им выйти в финал. «Мы сначала просто услышали эту песню, захотели под нее танец. Потом мы сказали воспитателю, она согласилась. И оказалось еще, что будет фестиваль. И мы начали репетировать танец. Сами придумали движения, учились у воспитателя», — поделились участницы конкурса Виктория Цун и Юлия Молчанова.
Жюри в свою очередь смотрит и на воспитателей. Они — главная опора для этих детей. Именно их задача — раскрыть таланты и направить своих воспитанников в нужное русло. «Дети всегда замечательные, мы всегда скажем — прекрасные, великолепные, они способные, они одаренные. Но вторая вещь — если к этим детям приложить некие педагогические усилия. Потому что сами по себе дети сделать что-то такое на уровне требуемого качества не могут. С детьми нужно работать», — отметила руководитель областного центра развития художественного образования Лариса Карлинская.
Фестиваль продолжится до конца апреля. После оставшихся пяти зональных конкурсов все участники еще раз встретятся на гала-концерте 19 мая.
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