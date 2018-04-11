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На дорогах Митина стартовала профилактическая акция «Ваш пассажир — ребенок!»
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На дорогах Митина стартовала профилактическая акция «Ваш пассажир — ребенок!» 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В Северо-Западном округе столицы, в том числе в районе Митино, стартовала традиционная профилактическая акция «Ваш пассажир — ребенок!». Во время рейда, который продлится до 13 апреля, инспекторы ДПС уделят особое внимание водителям, которые перевозят детей. Подобные профилактические акции проводятся в округе и городе регулярно.
Напомним, штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров составляет три тысячи рублей. Согласно ПДД детей младше семи лет можно перевозить в легковом автомобиле только с помощью детских удерживающих устройств. Детей в возрасте до 11 лет включительно можно перевозить или с помощью аналогичных устройств, соответствующих их росту и весу, либо пристегнув их обычным ремнем безопасности, предназначенным для взрослого (такой вариант разрешен только на задних сиденьях). (ср)
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