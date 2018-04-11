В дошкольном отделении гимназии № 45 прошла противопожарная тренировка

Важно научить ребенка сохранять спокойствие в сложных ситуациях, находить выходы из нее. Именно обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса является одной из главных задач дошкольного образовательного учреждения.

В связи с этим, согласно графику, в детском саду отделения Винокурова 3а прошла учебная тренировочная эвакуация по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях среди сотрудников и воспитанников ДО.

В 10.30 часов по сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно был организован выход детей на территорию детского сада. Благодаря грамотным действиям и четким инструкциям сотрудников детского сада, 60 воспитанников и 12 сотрудников были благополучно эвакуированы из (не) «горящего» здания.