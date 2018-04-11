В Коптеве малыши осваивают азы игры на органе и флейте

В начале прошлой недели в центре «Радость» на Михалковской начала работу группа интенсивного творческого развития для детей «Радостные открытия». Как сообщили представители учреждения, за эти дни ребята успели побывать на занятиях по рисованию, английскому языку, поучаствовали в интерактивной программе «Ларец сказок» и других мероприятиях.

— Ребят ждали мастер-классы по игре на скрипке, балалайке, флейте, трубе, даже на органе! Дети посетили творческие мастерские, спели веселые песни в караоке и посмеялись на веселом музыкальном спектакле «Мурзикл Котовасия» в интерактивном театре «На Михалковской», — рассказал сотрудник центра.

Как сообщили в администрации «Радости», юные москвичи, посещающие занятия, уже успели сдружиться и весело проводят время на совместных прогулках. (ео)