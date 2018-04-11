Ещё
В Коптеве малыши осваивают азы игры на органе и флейте
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Коптеве малыши осваивают азы игры на органе и флейте 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В начале прошлой недели в центре «Радость» на Михалковской начала работу группа интенсивного творческого развития для детей «Радостные открытия». Как сообщили представители учреждения, за эти дни ребята успели побывать на занятиях по рисованию, английскому языку, поучаствовали в интерактивной программе «Ларец сказок» и других мероприятиях.
— Ребят ждали мастер-классы по игре на скрипке, балалайке, флейте, трубе, даже на органе! Дети посетили творческие мастерские, спели веселые песни в караоке и посмеялись на веселом музыкальном спектакле «Мурзикл Котовасия» в интерактивном театре «На Михалковской», — рассказал сотрудник центра.
Как сообщили в администрации «Радости», юные москвичи, посещающие занятия, уже успели сдружиться и весело проводят время на совместных прогулках. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
О месте растений в жизни людей рассказали в своих докладах школьники из Коптева Юные таланты из Коптева поборются за медали в конкурсе ко Дню Победы Шестиклассники из Коптева познакомились с устройством подводной лодки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром99
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина60
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»9
Самые красивые итальянки в истории кино9
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову13
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение