Более 1 тыс. спортивных залов отремонтировали в 82 субъектах РФ за 2017 г.

Более 1 тыс. спортивных залов отремонтировали в 82 российских регионах в течение 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«За 2017 г. в 82 субъектах было отремонтировано 1 тыс. 52 спортивных зала, 448 плоскостных спортивных сооружений оснащено спортивным оборудованием и инвентарем, 27 аудиторий перепрофилировано под спортивные залы и создано 914 школьных спортивных клубов. Для нас важно, чтобы координаторы федерального партийного проекта «Детский спорт» в регионах наладили взаимодействие с региональными органами исполнительной власти и взяли на общественный контроль проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях. К сожалению, сейчас субъекты ориентированы не на качественные показатели, а на количественные. Вследствие чего большинство проводимых ремонтных работ не ориентированы на полноценное переоборудование спортивных залов», — приводятся в материале слова координатора партийного проекта «Детский спорт» Ирины Родниной

Она отметила, что спортивный клуб должен быть создан в каждой школе.

«Мы все работаем на достижение одной общей цели — создать детям комфортные условия для регулярных занятий спортом. Если в регионе при реализации программы возникают трудности, мы готовы оперативно оказать помощь», — подчеркнула И. Роднина.