За неделю в Тюменской области клещи успели укусить двух маленьких детей

На прошлой неделе в нашей области жертвами клещей стали два маленьких ребенка. Дети дошкольного возраста были покусаны насекомыми в Тюмени и Тобольском районе. К счастью, в обоих случаях специалисты заболевания клещевыми инфекциями не обнаружили.

— Пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином при обращении в медучреждения. На предыдущей неделе был зарегистрирован только один случай присасывания клеща, — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также пояснили, что прививки хоть и можно ставить круглый год, но стоит планировать курс так, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом. Всего по последним данным, вакцину против клещевого вирусного энцефалита получили уже 15 498 человек. Большинство из них — это люди, которые попадают в группу риска из-за своей профессиональной деятельности. Также прививки поставили более четырех тысяч детей.

Где можно получить вакцину в Тюмени и сколько она стоит — смотрите в нашей предыдущей статье. И помните, к присасыванию клещей нужно относится ответственно. В прошлом году в Заводоуковске был зарегистрирован смертельный случай.