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Самые маленькие жители Войковского обменялись впечатлениями о любимых книгах
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Самые маленькие жители Войковского обменялись впечатлениями о любимых книгах 

Управа района Войковский 42 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
Международный день детской книги 2 апреля праздновали в детском саду при школе №717 Войковского района. Участников ждало множество познавательных мероприятий.
— В каждой группе были организованы выставки детской книги, воспитатели познакомили ребят с произведениями художественной литературы, иллюстрациями из книг, прочитали стихи, сказки, рассказы, провели беседы на темы: «Мои любимые книжки-малышки», «Берегите книги!», создавали игровые ситуации «Почитаем книжку», «Пожалеем и починим книжку», вспомнили с малышами писателей и вместе нарисовали любимых героев сказок, — рассказали представители школы.
Дети старших групп также изготовили «книжки-малышки» для своих младших друзей по детскому саду. (ео)
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