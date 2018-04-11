Самые маленькие жители Войковского обменялись впечатлениями о любимых книгах

Международный день детской книги 2 апреля праздновали в детском саду при школе №717 Войковского района. Участников ждало множество познавательных мероприятий.

— В каждой группе были организованы выставки детской книги, воспитатели познакомили ребят с произведениями художественной литературы, иллюстрациями из книг, прочитали стихи, сказки, рассказы, провели беседы на темы: «Мои любимые книжки-малышки», «Берегите книги!», создавали игровые ситуации «Почитаем книжку», «Пожалеем и починим книжку», вспомнили с малышами писателей и вместе нарисовали любимых героев сказок, — рассказали представители школы.

Дети старших групп также изготовили «книжки-малышки» для своих младших друзей по детскому саду. (ео)