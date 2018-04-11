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«Дети плакали»: с балкона девятого этажа в «Парковом» сбросили кошку
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«Дети плакали»: с балкона девятого этажа в «Парковом» сбросили кошку 

74.ru 21 минуту назад
Фото: 74.ru
Днём в среду, 11 апреля, с балкона одного из девятиэтажных домов в микрорайоне «Парковый» неизвестные выбросили кошку. Животное погибло на глазах у детей, гуляющих во дворе.
— На Краснопольском проспекте, 7а из окна с последнего этажа сбросили кошку, — пишет один из пользователей сообщества «Парковый» в соцсети. — Со слов детей, с балкона вытянулась рука и кошку за шкирку отпустили за балкон.
Во время происшествия во дворе гуляли дети, которые стали разглядывать погибшее животное. Очевидцы рассказали, что некоторые дети, увидев тело кошки под балконом, расплакались.
Жители микрорайона планируют обратиться с заявлением о жестоком ображении с животным в полицию.
Похожее происшествие произошло в октябре 2016 года в микрорайоне «Парковый-2». Там челябинец выбросил с девятого этажа на улице Петра Сумина, 14 двух котов. Ролики появились в социальных сетях. Мировой судья признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений.
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