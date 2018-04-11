В Самаре названы имена победителей конкурса «Профессионал года» в сфере здравоохранения

Подведены итоги областного конкурса «Профессионал года» по направлению «Здравоохранение». Выбирали тех, кто не ошибется с диагнозом и не обидит больного формальным отношением.

"Своих" детей-пациентов у Татьяны Марискиной много. Ведь она работает педиатром в областной больнице им. Середавина, а значит на прием приезжают не только со всей области, но и из других регионов. В медицине Татьяна Сергеевна уже три десятка лет, из них 10 — в этом педиатрическом отделении. Работать приходится не только с детьми, но и с родителями — она и их консультирует, проводит профилактические беседы. «Это настолько благодарные пациенты, и дети, как правило, выздоравливают. Поэтому, когда мы видим, что твой ребенок после лечения выздоравливает, когда мы видим вот этот результат своей работы, благодарные глаза мамы — это настолько дорогого стоит. Ты вот видишь результат своей работы, наверное, все это заставляет тебя работать в педиатрии, совершенствовать свои знания, передавать молодым. Это, конечно, уникальная профессия, именно „педиатр“, — подчеркнула Татьяна.

Высокопрофессиональный врач, интеллигентный и скромный, она и с журналистами-то стеснялась встречаться. Руководство признается, пришлось уговаривать. Ее стихия здесь — среди малышей, которым требуется помощь, а не перед объективами телекамер. За день Татьяна Марискина принимает от 10 до 20 детей с не самыми простыми диагнозами. Сюда зачастую приезжают те, кому не смог помочь участковый врач. Татьяну Сергеевну считают отличным диагностом — многие пациенты целенаправленно записываются именно к этому педиатру. Заведующая консультативной поликлиникой педиатрического корпуса больницы им. Середавина Наталья Короткова рассказала про свою коллегу: „У Татьяны Сергеевны огромное количество таких практических случаев, когда она спасла детей, поставила правильный диагноз вовремя, вовремя направила в нужный центр на определенное лечение, подобрала это лечение, либо поработала здесь так с пациентом, что он ушел от нас довольный, здоровый, благодарный“.

Конкурс „Профессионал года“ проводится в области уже 5 лет. В 2018 из числа медиков выбирали лучшего педиатра, терапевта и сельского врача, а также фельдшера, медицинскую сестру и лаборанта. Победители получают денежное вознаграждение, официальные поздравления ждут их в начале мая.