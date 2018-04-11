Ещё
В Самаре названы имена победителей конкурса «Профессионал года» в сфере здравоохранения
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре названы имена победителей конкурса «Профессионал года» в сфере здравоохранения 

ТРК Губерния 1 час назад
Подведены итоги областного конкурса «Профессионал года» по направлению «Здравоохранение». Выбирали тех, кто не ошибется с диагнозом и не обидит больного формальным отношением.
"Своих" детей-пациентов у Татьяны Марискиной много. Ведь она работает педиатром в областной больнице им. Середавина, а значит на прием приезжают не только со всей области, но и из других регионов. В медицине Татьяна Сергеевна уже три десятка лет, из них 10 — в этом педиатрическом отделении. Работать приходится не только с детьми, но и с родителями — она и их консультирует, проводит профилактические беседы. «Это настолько благодарные пациенты, и дети, как правило, выздоравливают. Поэтому, когда мы видим, что твой ребенок после лечения выздоравливает, когда мы видим вот этот результат своей работы, благодарные глаза мамы — это настолько дорогого стоит. Ты вот видишь результат своей работы, наверное, все это заставляет тебя работать в педиатрии, совершенствовать свои знания, передавать молодым. Это, конечно, уникальная профессия, именно „педиатр“, — подчеркнула Татьяна.
Высокопрофессиональный врач, интеллигентный и скромный, она и с журналистами-то стеснялась встречаться. Руководство признается, пришлось уговаривать. Ее стихия здесь — среди малышей, которым требуется помощь, а не перед объективами телекамер. За день Татьяна Марискина принимает от 10 до 20 детей с не самыми простыми диагнозами. Сюда зачастую приезжают те, кому не смог помочь участковый врач. Татьяну Сергеевну считают отличным диагностом — многие пациенты целенаправленно записываются именно к этому педиатру. Заведующая консультативной поликлиникой педиатрического корпуса больницы им. Середавина Наталья Короткова рассказала про свою коллегу: „У Татьяны Сергеевны огромное количество таких практических случаев, когда она спасла детей, поставила правильный диагноз вовремя, вовремя направила в нужный центр на определенное лечение, подобрала это лечение, либо поработала здесь так с пациентом, что он ушел от нас довольный, здоровый, благодарный“.
Конкурс „Профессионал года“ проводится в области уже 5 лет. В 2018 из числа медиков выбирали лучшего педиатра, терапевта и сельского врача, а также фельдшера, медицинскую сестру и лаборанта. Победители получают денежное вознаграждение, официальные поздравления ждут их в начале мая.
ТРК Губерния: последние новости
На сцену Самарской филармонии выйдут бизнесмены и топ-менеджеры крупных компаний Дмитрий Азаров поднял тему перевода режима обучения детей в первую смену В Самарской области для семей с ребенком-инвалидом появится бесплатная услуга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Классика и гениталии: что не так с нашим театром112
Известные советские актеры, не пережившие 90-е4
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»10
Самые красивые итальянки в истории кино9
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение