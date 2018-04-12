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Телемост провели детские хирурги Приволжского медуниверситета с Тюменским ГМУ
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Телемост провели детские хирурги Приволжского медуниверситета с Тюменским ГМУ 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Телемост с Тюменским медуниверситетом провели детские хирурги ПИМУ в рамках Недели молодёжной науки. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.
Международная интерактивная площадка «Прошлое, настоящее и будущее детской хирургии» состоялась 10 апреля в формате телемоста и была посвящена 55-летию Тюменского медицинского университета.
Ведущие детские хирурги, молодые учёные и студенты педиатрических факультетов Тюмени, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга и Минска обсудили актуальные разделы хирургии детского возраста.
Итоги мероприятия будут подведены на Всероссийской студенческой конференции по детской хирургии «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста», которая состоится 19-22 апреля в Москве
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