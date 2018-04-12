Угрозы для жизни детей нет: в детском саду Приморья закрыли две группы из-за повешенного уровня радона

В Находке из-за повышенного содержания опасного вещества приостановили работу нескольких групп в детском саду №36, сообщает PRIMPRESS.

Так, во время плановой проверки специалисты Роспотребнадзора установили повышенный уровень радона на первом этаже детского учреждения. В связи с этим было принято решение закрыть две группы.

Информацию о пострадавших детях в результате ЧП в управлении образования администрации Находкинского городского округа не подтверждают.

«Угрозы для жизни детей нет, все целы и здоровы, в ближайшее время мы вместе со специалистами Роспотребнадзора проведем повторную проверку и по ее итогам узнаем дальнейшую судьбу двух групп», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что радон — это радиоактивный химический элемент, используемый в технике и медицине. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов. Может представлять опасность для здоровья и жизни.