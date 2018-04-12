Ещё
Угрозы для жизни детей нет: в детском саду Приморья закрыли две группы из-за повешенного уровня радона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Угрозы для жизни детей нет: в детском саду Приморья закрыли две группы из-за повешенного уровня радона 

Primpress 19 минут назад
Фото: Primpress
В Находке из-за повышенного содержания опасного вещества приостановили работу нескольких групп в детском саду №36, сообщает PRIMPRESS.
Так, во время плановой проверки специалисты Роспотребнадзора установили повышенный уровень радона на первом этаже детского учреждения. В связи с этим было принято решение закрыть две группы.
Информацию о пострадавших детях в результате ЧП в управлении образования администрации Находкинского городского округа не подтверждают.
«Угрозы для жизни детей нет, все целы и здоровы, в ближайшее время мы вместе со специалистами Роспотребнадзора проведем повторную проверку и по ее итогам узнаем дальнейшую судьбу двух групп», — сообщили в ведомстве.
Отметим, что радон — это радиоактивный химический элемент, используемый в технике и медицине. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов. Может представлять опасность для здоровья и жизни.
Primpress: последние новости
Пропавший в Приморье ребенок был найден Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в частном детском саду в Приморье В детских садах Приморья нашли просроченные продукты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром123
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»12
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову15
Самые красивые итальянки в истории кино9
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение