Дни открытых дверей в PtitCREF на Арбате

Трехъязычный детский сад «ПтиКРЭФ» на Арбате приглашает на дни открытых дверей. Родители узнают все о детском многоязычии и раннем развитии ребенка, о дружном детском и родительском интернациональном сообществе, о традициях старейшего в Москве международного детского сада, основанного в 2003 году и известного своим подходом и методологией в работе с маленькими мультилингвами.

13 апреля в 18:00 (для детей от 1,5 до 3); 21 апреля в 11:00 (все возраста); 19 мая в 11:00 (все возраста); 26 мая в 11:00 (все возраста).

Английский Трехъязычная программа. Педагоги-носители. Ясли-сад полного дня. Группы кратковременного пребывания. Развивающие кружки. Спортивные секции. Языковые курсы для дошкольников. Подготовка к школе.