Пытавшаяся продать сына женщина арестована в Москве

Мать в прошлом году разместила объявление о продаже ребенка в социальных сетях, находясь в Алма-Ате. В апреле 2018 года она приехала в столицу России для передачи сына потенциальным покупателям, сказано в сообщении

пресс-службы

Женщина встретилась с людьми, отозвавшимися на объявление в квартире на Большой Тульской улице, написала отказ от ребенка, а затем поехала вместе с покупателями в банк для получения денег. Там ее и арестовали представители правоохранительных органов, которые выступили в роли лиц, пожелавших совершить сделку.

Следственные органы разыскали и отца ребенка. Выяснилось, что он давно не проживает вместе с матерью, которая ограничила его общение с сыном. Мальчика временно поместили в приют. Его отец признан потерпевшим, а женщину обвинили в торговле людьми. Возбуждено уголовное дело.

В конце прошлого года стало известно о трех попытках продажи детей. В Одинцове 59‐летняя няня из Узбекистана была готова отдать чужого младенца за 120 тысяч рублей, в Люберцах беременная женщина оценила своего не родившегося ребенка в 300 тысяч рублей. 27‐летней жительнице Нальчика продать новорожденного все же удалось, но мать задержали полицейские. О том, как работает бизнес на торговле детьми в России — в материале «360».