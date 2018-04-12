Ещё
Пытавшаяся продать сына женщина арестована в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пытавшаяся продать сына женщина арестована в Москве 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Правоохранительные органы арестовали в Москве 33‐летнюю женщину, которая пыталась продать за 20 тысяч долларов собственного сына 2017 года рождения, сообщила пресс‐служба Главного управления Следственного комитета России по городу.
Мать в прошлом году разместила объявление о продаже ребенка в социальных сетях, находясь в  Алма-Ате. В апреле 2018 года она приехала в столицу России для передачи сына потенциальным покупателям, сказано в сообщении
пресс-службы
Женщина встретилась с людьми, отозвавшимися на объявление в квартире на Большой Тульской улице, написала отказ от ребенка, а затем поехала вместе с покупателями в банк для получения денег. Там ее и арестовали представители правоохранительных органов, которые выступили в роли лиц, пожелавших совершить сделку.
Следственные органы разыскали и отца ребенка. Выяснилось, что он давно не проживает вместе с матерью, которая ограничила его общение с сыном. Мальчика временно поместили в приют. Его отец признан потерпевшим, а женщину обвинили в торговле людьми. Возбуждено уголовное дело.
В конце прошлого года стало известно о трех попытках продажи детей. В Одинцове 59‐летняя няня из Узбекистана была готова отдать чужого младенца за 120 тысяч рублей, в Люберцах беременная женщина оценила своего не родившегося ребенка в 300 тысяч рублей. 27‐летней жительнице Нальчика продать новорожденного все же удалось, но мать задержали полицейские. О том, как работает бизнес на торговле детьми в России — в материале «360».
360tv.ru: последние новости
Шестикратное превышение хлора выявили в бассейне, в котором отравились 13 детей Около 200 детей начали посещать секцию плавания в ФОКе на улице Заречной в Балашихе Учащиеся балашихинской школы вручили подарки детям‐отказникам в преддверии Пасхи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром126
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»13
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову15
9 сериалов, которые нельзя пропустить4
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение