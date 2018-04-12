Видеослежение за врачами и пациентами рекомендовано детским больницам 

И в первую очередь в палатах, где лежат дети, оставшихся без попечения родителей. Поводом стал инцидент в Детской клинической больнице №4, где сняли кадры жестокого обращения с младенцем.
Записи видеокамер будут доступны только для служебного пользования, закон о защите персональных данных и прав несовершеннолетних будут строго соблюдать, заверил заместитель министра здравоохранения Андрей Лиханов. Также, возможно, организуют тренинги для медицинского персонала, чтобы исключить синдром профессионального выгорания.
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