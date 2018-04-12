12 самых важных вопросов о диагностике и профилактике детского туберкулеза: отвечают ведущие фтизиатры России

В конце марта в Сочи состоялась VI всероссийская научно-практическая конференция, посвященная теме туберкулеза у детей. «Летидор» принял в ней участие, послушал выступления ведущих специалистов (среди которых был главный детский фтизиатр России В. А. Аксенова) и выяснил, что именно о туберкулезе должен знать каждый родитель.

Многим мамам и папам обсуждение вопросов диагностики и профилактики туберкулеза может показаться неважным и совсем далеким от их семьи. Однако это опасное заблуждение.

Ежегодно в современным мире туберкулезом заболевает более 1 млн детей в возрасте до 15 лет.

Что делать, чтобы ваш ребенок не оказался в зоне риска? Может ли учащийся, не прошедший туберкулин-диагностику, посещать детсад и школу? Есть ли у туберкулеза симптомы? И почему именно от ранней диагностики зависят здоровье и жизнь наших детей в будущем?

Отвечаем на эти и другие важные вопросы.

Сколько детей болеет туберкулезом в мире вообще и в России в частности?

Несмотря на то, что в России заболеваемость туберкулезом в 2017 году значительно снизилась по сравнению с 2016 годом (на 14,2% у детей в возрасте до 14 лет, на 9,6% — у подростков), наша страна занимает 8-е место в списке государств с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.

Известно, что 67 млн наших детей уже инфицированы, а это значит, что в будущем у них есть риск заболеть туберкулезом.

Самым тревожным родителям стоит обратить внимание на то, что наличие риска само по себе не означает неотвратимость заболевания. А тем, кто, наоборот, закрывает глаза на существующую угрозу, рекомендуется ознакомиться со следующими данными.

Для каждого пятого (а по некоторым данным, и для каждого четвертого) больного туберкулезом ребенка этот диагноз оказывается смертельным.

Существует пугающая статистика: каждые сутки от этого заболевания в мире умирают 13 детей!

И если на школьников в России принято обращать пристальное внимание, контролируя ситуацию с помощью специального скрининга, то вопрос с дошкольниками обстоит гораздо хуже.

Сегодня дети в возрасте до 6 лет составляют 40% от всех, у кого впервые выявляют заболевание. Именно у малышей чаще бывает менингит и особенно повышена смертность от туберкулеза.

Кто находится в зоне риска

Дети — это лакмусовая бумага, они первыми отражают общую эпидемиологическую ситуацию в стране. Где болеют взрослые, там обязательно болеют и дети, поскольку туберкулез — это воздушно-капельная инфекция.

Главная причина заболеваемости — это контакт ребенка с больным туберкулезом.

Особенно когда больной взрослый относится к близкому окружению. Однако ошибочно выявлять такие очаги заражения лишь среди тех, кто проживает с ребенком на одной жилплощади.

Всемирная организация здравоохранения предлагает обследовать источники туберкулеза по принципу камня, брошенного в воду: от тесного постоянного контакта с близкими до случайных контактов в обществе.

На один такой очаг (то есть на одного больного) может приходиться более 60 человек из его окружения, которые находятся в группе риска.

Как уберечь ребенка, если кто-то из близких болеет туберкулезом?

Химиопрофилактика при такой ситуации совершенно бесполезна, так как ребенок может заражаться от взрослого бактериями, которые уже успели обрести множественную лекарственную устойчивость.

Первое правило — изолировать ребенка от носителя бактерии, даже если это его родитель.

Важно лечить взрослого вдали от ребенка до тех пор, пока не пройдет фаза интенсивного выделения бактерий.

Кроме того, необходимо постоянно наблюдать за здоровьем детей, которых находились вблизи источников заражения, и оздоравливать их в санаторных условиях для поддержания иммунной системы.

Почему прививка не освобождает от диагностики

Многие родители ошибочно полагают, что прививка от туберкулеза — это стопроцентная защита от этого заболевания.

Но цель вакцины одна — не дать туберкулезу развиться до тяжелых генерализованных форм, если заболевание все же возникнет.

По этой причине вакцину БЦЖ врачи делают новорожденному еще в роддоме, в отдельных случаях немного позже (зависит от состояния здоровья ребенка).

Кстати, благодаря этой вакцинации такие тяжелые формы, как костный туберкулез, сейчас встречаются крайне редко.

Если новорожденному вовремя не сделали БЦЖ Если по медицинским показаниям БЦЖ не была сделана малышу сразу, то дата прививки будет перенесена на другое время, о чем дополнительно скажет врач.

Однако некоторые родители по разным причинам сами отказываются от вакцинации в роддоме.

Например, по религиозным убеждениям или потому, что были введены в заблуждение антипрививочниками. Спустя какое-то время кто-то из таких родителей все же решает провести вакцинацию.

Можно ли сделать БЦЖ подросшему ребенку

Да, можно сделать прививку в первые два года жизни ребенка, но с условием:

сначала должен быть получен отрицательный результат поставленной пробы Манту.

Если до двух лет прививка не была сделана, остается надеяться на волю случая. И часто именно у таких детей проба Манту позже оказывается положительной.

Как диагностируется туберкулез

Фтизиатры подчеркивают важность диагностики, поскольку туберкулез может носить скрытый характер.

Как мы уже упомянули выше — прививка (так же, как и ее отсутствие) не освобождает ребенка от необходимости диагностики.

Давайте рассмотрим, что и в каком возрасте положено делать детям для диагностики туберкулеза.

• До 7 лет. В нормативных документах Министерства здравоохранения РФ (приказ № 124 н) зафиксировано: до семилетнего возраста включительно делается проба Манту.

• После 7 лет. Дети старше семи лет подлежат обязательному скрининговому обследованию с использованием современного метода — Диаскинтеста, который относится к кожным пробам.

Существуют и альтернативные кожным пробам методы: Т-Спот и квантифероновый тест. Для их проведения необходимо сдать анализ крови.

Если есть показания, диагностические пробы можно делать столько раз, сколько это необходимо.

Если пробы дали плохие результаты, дополнительно выполняется рентгенография.

• После 15 лет. А вот детям старше 15 лет помимо Диаскинтеста в обязательном порядке делают еще и флюорографию.

Такое внимание к подросткам обосновано тем, что туберкулез, возникший в подростковом возрасте, протекает очень тяжело.

• Взрослое окружение ребенка. Этот пункт здесь вовсе не случаен. Очень часто по плохому результату пробы у ребенка врачи делают вывод, что кто-то из его близких может быть болен туберкулезом. Необходимо обследовать и взрослых.

Сделать флюорографию себе — значит, позаботиться о здоровье своего ребенке.

• Любой возраст ребенка при наличии симптоматики. Существует и клинический скрининг — выявление туберкулеза по симптомам. Даже если все вышеперечисленные тесты оказались отрицательными, но при этом присутствуют симптомы, есть повод назначить ребенку внеплановые обследования — например, компьютерную томографию, рентгенографию.

Дело в том, что у ребенка могут быть нарушения иммунной системы, маскирующие результаты диагностических тестов.

Что делать, если проба Манту оказалась положительной

Главное — без паники. Каждый педиатр знает алгоритм действий в таком случае. Разумеется, о прививке теперь не может быть и речи.

Обычно на основании такого результата ребенку ставится диагноз «инфицирован туберкулезом». Следует помнить, что если ребенок пока не болен, а только инфицирован — значит, он находится в группе риска и при ослаблении иммунитета может заболеть.

В таком случае ребенку назначается комплекс обследования — Диаскинтест (кожная проба) или Т-Спот (анализ крови), затем мультиспиральная компьютерная томография. Кроме того, рекомендуется обследование родственников инфицированного ребенка.

Таким образом, специалисты могут выявить инфекцию на раннем этапе, а это очень важно! Почему — мы расскажем чуть позже.

Можно ли мочить Манту

С туберкулиновой пробой связан миф, который сопровождал ее на протяжении многих лет. До сих пор родители спрашивают «Можно ли мочить манту?». Фтизиологи в один голос отвечают:

«Мочить Манту можно!»

Как зародился этот миф? Сегодня туберкулин вводится внутрикожно — между верхним слоем кожи эпидермисом и собственно кожей — дермой. А когда-то очень и очень давно туберкулин вводился накожно, при этом эпидермис рассекали специальным ланцетом. При попадании на этот раненый эпидермис грязной (именно грязной!) воды могло случиться инфицирование ранки. Поэтому в то время детям запрещали вообще мочить это место, хотя, конечно, чистая вода не представляла никакой угрозы.

По каким симптомам можно распознать туберкулез

Как говорилось выше, детский туберкулез обычно протекает бессимптомно. Однако инфекция все же может проявляться, тем более когда речь идет о запущенных формах.

Симптомы туберкулеза:

• Кашель, продолжающийся более двух-трех недель (при адекватном лечении).

• Любые признаки интоксикации: повышение температуры тела (обычно это субфебрильная температура), потливость (особенно в ночное время).

В некоторых случаях ребенку могут ставить неверные диагнозы, например, бронхит или пневмонию. Если после двух недель терапии не последовало улучшения, его стоит направить на консультацию к фтизиатру для исключения туберкулеза.

Почему так важно выявить скрытую инфекцию на раннем этапе

С помощью современных методов диагностики специалисты получили возможность выявлять вид туберкулеза, который раньше не определяли, — остаточный туберкулез, а именно посттуберкулезные явления.

Это недовыявленный детский туберкулез, который был пойман организмом, «посажен в клетку» и имеет в будущем шанс на освобождение и развитие.

Давайте рассмотрим этот сценарий с медицинской точки зрения. Особенность детского туберкулеза в том, что может наступить самопроизвольное самоизлечение. Это происходит в том случае, когда детский организм достаточно крепкий, чтобы справиться с этой инфекцией. Однако в результате этой борьбы образуется так называемый петрификат (участок дистрофии или некроза ткани). Хорошо это или плохо? Конечно, плохо!

Дело в том, что петрификат, сформированный в детстве, представляет опасность для человека даже во взрослом возрасте!

Если организм по каким-то причинам сильно ослабнет, спящая бактерия туберкулеза оживет и получит развитие в форме вторичного туберкулеза.

Ранняя диагностика нужна для того, чтобы выявить наличие инфекции в организме до того, как разовьется туберкулез. Определив группы высокого риска, специалисты могут назначать таким детям правильное профилактическое лечение, которое предотвращает формирование коварного петрификата.

Таким образом, только диагностика поможет излечить туберкулез на уровне латентной (скрытой) инфекции.

Может ли ребенок без прививки и пробы посещать детсад и школу

Новые санитарные правила профилактики туберкулеза (пункт 5.7) гласят, что дети, не прошедшие туберкулин-диагностику, не допускаются в образовательные учреждения, к которым сейчас приравнены и детские сады. Эти правила действуют с августа 2014 года.

Вместе с тем родители все же имеют право на отказ от прививок и диагностических проб. Однако это право влечет за собой отказ от других прав: на приоритет профилактики, на охрану здоровья, на прохождение медицинских осмотров, на обучение в обычной школе и так далее.

То есть своим отказом от диагностики родители отнимают у ребенка множество других прав, а это можно рассматривать как пренебрежительное отношение к детскому здоровью.

Получается, ребенок без прохождения диагностических тестов останется без образования? Нет, в этом случае можно обратиться к федеральному закону об образовании (№ 273 закон). В нем сказано, что если вы выбрали особый вид медицинской услуги, тогда вам придется выбрать соответствующий вид образовательной услуги — например, семейное, домашнее, дистанционное.

Конечно, многие родители, не признающие прививок и диагностических тестов, могут возмущаться, что их ребенка не пускают на школьные занятия.

Но в этом случае им стоит задать всего один вопрос:

«А вы сами хотели бы, чтобы с вашим ребенком за одной партой сидел одноклассник с недиагностированной открытой формой туберкулеза?»

Думаем, мы все с вами знаем, что ответит на это любой родитель.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!