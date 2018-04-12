В Донской столице открылось отделение медицинской реабилитации для детей

В 2017 году была начата процедура реорганизации МБУЗ КДЦ «Здоровье» путем присоединения к нему Детского санатория «Светлячок», который не использовался по назначению. Теперь это ультрасовременный центр реабилитации. Здесь дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, общесоматической патологии со всех районов Ростова смогут бесплатно по полису ОМС получить плановую медицинскую помощь по медицинской реабилитации. Все кабинеты оснащены современным оборудованием как отечественных, так и зарубежных разработчиков.

Виталий Кушнарев ознакомился с тренажерами и уникальными аппаратами для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пообщался с персоналом отделения.

— Безусловно сфера здравоохранения — одна из основополагающих в деле сохранения и укрепления здоровья населения города. Поэтому, естественно, наша задача модернизировать те медицинские объекты, что уже существуют, оптимизируя их использование, чтобы все работало на благо ростовчан, а не простаивало. Это наш первый опыт по открытию центров подобного уровня. Он в Ростове пока один. Безусловно, мы будем развиваться и дальше, — подчеркнул глава Администрации города Виталий Кушнарев.