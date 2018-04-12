В Нефтекамске детей из малоимущих семей оставили без молочной кухни

В Нефтекамске 700 малышей остались без бесплатного молока и творога — педиатры в местных больницах не выписывали малоимущим семьям рецепты на бесплатное получение «молочки». А детское питание все это время стояло невостребованным на складах.

По закону республики, малыши до трех лет из малоимущих семей могут получать питание на детской кухне. Рецепты должен выписывать участковый педиатр каждый месяц. Но в одной из местных поликлиник бесплатная молочная кухня почему-то оказалась невостребованной.

— На льготу могли претендовать больше 700 прикрепленных к больнице детей. В сентябре за рецептами обратились только 50 человек, а в октябре врачи и вовсе не выписали ни одной льготы. При этом в аптеке на начало 2018 года находилось больше 10 тысяч упаковок детского питания, — пояснили в республиканской прокуратуре

Врач центральной городской больницы получил наставление исправить ситуацию. Уже в марте врачи выписали 550 рецептов.