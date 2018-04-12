Российские врачи спасли новорожденного весом 500 граммов

В Екатеринбурге врачи Областной детской клинической больницы №1 спасли новорожденного малыша весом 500 граммов. Кроха родился с патологией, которая не позволила бы ему питаться: пищевод ребенка был непроходим и не соединялся с желудком.

Такая патология носит название «атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищем». Чтобы спасти жизнь новорожденному, потребовалась сложная, буквально «ювелирная» операция. К счастью, она прошла успешно.

Оперативные вмешательства по такому диагнозу на базе нашего медицинского учреждения проводятся, но для столь маловесного ребенка впервые,

— прокомментировал Владислав Чудаков, заведующий отделением хирургии новорожденных ОДКБ №1.

«Нам удалось скорректировать порок с минимальной травмой и с максимальным эффектом для ребенка», — цитирует «КП» слова главного врача ОДКБ №1 Олега Аверьянова

Отметим, проводить операцию пришлось на месте, поскольку перевозить новорожденного было крайне опасно для его жизни. Верхний сегмент пищевода крохи имел диаметр менее 5 миллиметров, а нижний — около 2-3 миллиметров; на то, чтобы спасти малютку, у врачей ушло 50 минут.

Фото: Shutterstock

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!