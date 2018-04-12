Ещё
Российские врачи спасли новорожденного весом 500 граммов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские врачи спасли новорожденного весом 500 граммов 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В Екатеринбурге врачи Областной детской клинической больницы №1 спасли новорожденного малыша весом 500 граммов. Кроха родился с патологией, которая не позволила бы ему питаться: пищевод ребенка был непроходим и не соединялся с желудком.
Такая патология носит название «атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищем». Чтобы спасти жизнь новорожденному, потребовалась сложная, буквально «ювелирная» операция. К счастью, она прошла успешно.
Оперативные вмешательства по такому диагнозу на базе нашего медицинского учреждения проводятся, но для столь маловесного ребенка впервые,
— прокомментировал Владислав Чудаков, заведующий отделением хирургии новорожденных ОДКБ №1.
«Нам удалось скорректировать порок с минимальной травмой и с максимальным эффектом для ребенка», — цитирует «КП» слова главного врача ОДКБ №1 Олега Аверьянова.
Отметим, проводить операцию пришлось на месте, поскольку перевозить новорожденного было крайне опасно для его жизни. Верхний сегмент пищевода крохи имел диаметр менее 5 миллиметров, а нижний — около 2-3 миллиметров; на то, чтобы спасти малютку, у врачей ушло 50 минут.
Фото: Shutterstock
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
3 качества, без которых ребенку в спорте делать нечего Принят закон, усиливающий контроль в сфере летнего детского отдыха 5 мировых музеев, которые надо обязательно посетить с ребенком
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть15
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина64
Классика и гениталии: что не так с нашим театром155
Увидел «Танки» — уехал на авто3
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение