Ещё
В Екатеринбурге провели уникальную операцию младенцу весом всего 530 грамм
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Екатеринбурге провели уникальную операцию младенцу весом всего 530 грамм 

e1.ru 24 минуты назад
Фото: e1.ru
Врачи Областной детской клинической больницы № 1 прооперировали ребенка весом всего 530 грамм. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем. Сами медики назвали операцию уникальной для Среднего Урала.
— Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который не соединяется с желудком. Эта патология не позволяет ребенку питаться, и, если не провести операцию в кратчайшие сроки, летальный исход неизбежен. Оперативные вмешательства по такому диагнозу на базе нашего медицинского учреждения проводятся, но для столь маловесного ребенка — впервые, — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных, оперирующий хирург Владислав Чудаков.
Малыша оперировали прямо в палате реанимационного отделения для новорожденных и недоношенных детей, так как транспортировка ребенка была невозможна. Сама операция проводилась через небольшой разрез и длилась около 50 минут. В итоге хирургам удалось помочь крошечному пациенту. И это, по словам врачей, при том, что верхний сегмент пищевода ребенка имел диаметр до 5 миллиметров, а нижний — 2–3 миллиметра.
— Нам удалось скорректировать порок с минимальной травмой и с максимальным эффектом для ребенка, — отметил главный врач ОДКБ № 1 Олег Аверьянов.
А мы в марте писали, как врачи из этой же больницы убрали горб и выправили позвоночник школьнице из ДНР.
e1.ru: последние новости
Екатеринбургские малыши через месяц получат путёвки в муниципальные садики Следователи возбудили уголовное дело о продаже детей-сирот в Екатеринбурге Уральская модель Дарья Клюкина сыграла в популярном комедийном сериале "Улица" на ТНТ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Классика и гениталии: что не так с нашим театром130
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову17
Самые красивые итальянки в истории кино10
9 сериалов, которые нельзя пропустить4
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение