В Екатеринбурге провели уникальную операцию младенцу весом всего 530 грамм

Врачи Областной детской клинической больницы № 1 прооперировали ребенка весом всего 530 грамм. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем. Сами медики назвали операцию уникальной для Среднего Урала.

— Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который не соединяется с желудком. Эта патология не позволяет ребенку питаться, и, если не провести операцию в кратчайшие сроки, летальный исход неизбежен. Оперативные вмешательства по такому диагнозу на базе нашего медицинского учреждения проводятся, но для столь маловесного ребенка — впервые, — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных, оперирующий хирург Владислав Чудаков.

Малыша оперировали прямо в палате реанимационного отделения для новорожденных и недоношенных детей, так как транспортировка ребенка была невозможна. Сама операция проводилась через небольшой разрез и длилась около 50 минут. В итоге хирургам удалось помочь крошечному пациенту. И это, по словам врачей, при том, что верхний сегмент пищевода ребенка имел диаметр до 5 миллиметров, а нижний — 2–3 миллиметра.

— Нам удалось скорректировать порок с минимальной травмой и с максимальным эффектом для ребенка, — отметил главный врач ОДКБ № 1 Олег Аверьянов

А мы в марте писали, как врачи из этой же больницы убрали горб и выправили позвоночник школьнице из ДНР.