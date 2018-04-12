Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 14-15 апреля

Каждую неделю мы выбираем лучшие детские события наступающих выходных, которые происходят в Москве. Спектакли, выставки, концерты, фестивали — только самое интересное.

День рождения журнала Seasons

В честь своего 15-летия команда журнала Seasons устраивает большой праздничный фестиваль на дизайн-заводе «Флакон».

День будет поделен на две части: утренний и вечерний сеанс. В каждом сеансе есть мастер-классы, красивая фото-зона, спектакли и праздничное застолье. Утренняя программа рассчитана на семьи с детьми. Вечером — взрослая вечеринка, на которую дети тоже допускаются при условии, что смогут высидеть спектакль.

Интерактивный моноспектакль «Очень голодная гусеница»

Симпатичный спектакль для малышей от проекта "Вместе с мамой". Под звуки живой скрипки дети будут слушать историю про гусеницу, которая сначала съела очень много всего, а потом превратилась в бабочку. Чтобы спектакль получился интерактивным каждому малышу на время представления дадут, собственно, саму книжку «Очень голодная гусеница», изданную на толстом картоне — чтобы можно было самому листать страницы и рассматривать картинки.

Авиамоделирование в «Зелёной Школе»

В течение двух занятий по субботам дети будут учиться конструировать самолет, а в конце курса запустят свои летательные аппараты, чтобы убедиться, что они все сделали правильно.

Мультфильм «Большой злой лис и другие сказки»

Симпатичная работа от автора мультфильма про Эрнеста и Селестину. Если вы полагаете, что в сельской местности царят тишь да гладь, вы крупно ошибаетесь. На самом деле деревенская жизнь полна невероятных событий и приключений. Например, однажды пролётный аист подкидывает кролику и поросёнку ребёночка — с просьбой доставить по адресу. В иной день лис невольно становится наседкой для троих цыплят, которые кличут его мамой и требуют заботы.

Вообще-то мультфильм идет всего в 4-х московских кинотеатрах, так что, придется выбрать тот, что максимально близко к дому. А 15 апреля мультфильм покажут в детском лектории кинотеатра «Пионер», а подробнее о нем расскажет историк анимации Павел Шведов.

Весенний фестиваль цветов в Аптекарском огороде

С 14 апреля до 3 июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет XVIII Весенний фестиваль цветов. В течение этого времени там можно будет увидеть и сфотографировать рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, включая самые зелёные в мире, а также необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черёмуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения.

«Весенние Детские Площадки» Ирины Богушевской в ЦДХ

«Детская площадка» Ирины Богушевской — это интерактивное шоу, увлекательное путешествие по жанрам и стилям, в котором дети становятся полноправными участниками действия: отгадывают загадки, подсказывают взрослым, подпевают, хлопают и топают, а иногда даже мычат и мяукают. И попутно слушают, как звучат кантри, фокстрот и буги-вуги.

Спектакль «Кентервильское привидение» на английском языке

Единственный в Москве английский детский театр Flying Banana Children’s Theatre показывает спектакль «Кентервильское привидение» по готическо-юмористической новелле ирландского писателя Оскара Уайльда

Спектакль подойдет детям от 7 лет с любым уровнем знания языка — там не только говорят, но еще и поют и всячески взаимодействуют со зрителями.