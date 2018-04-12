Противотуберкулёзный санаторий Удмуртии сможет принимать детей со всей России

Ижевск. Удмуртия. Детский санаторий «Юськи» в Удмуртской Республике вступил во второй этап реализации федерального проекта «Бережливый санаторий». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Проект является пилотным. Как отметила замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева, санаторий «Юськи» в настоящее время единственный, в котором реализуется этот проект. Благодаря участию в нём планируется выйти на федеральный уровень и принимать на профилактическое лечение детей из других регионов России. Отмечается, что детских противотуберкулезных санаториев в России мало. Например, в ПФО их три: в Удмуртии, Пермском крае и Башкирии.

К окончанию первого этапа проекта в «Юськах» коллективу удалось достичь сокращения времени приёма детей в санатории более чем в два раза за счёт электронного документооборота. Внедрены стандартные операционные карты, ведутся адаптированные формализованные истории болезни в электронном виде. Также внедрены индивидуальные программы оздоровления и лечения, новые оздоровительные методики, не требующие затрат.

На втором этапе реализации проекта проведут работу по трем направлениям: организация школы здорового питания для детей, взаимодействие с волонтёрским движением в части популяризации здорового образа жизни, организация Школы бережливого мышления для детей. Последнее направление планируется реализовать в виде компьютерной игры с основами бережливости по правилам здорового образа жизни.

Отметим, что противотуберкулёзный санаторий «Юськи» введён в эксплуатацию в 2010 году и рассчитан на 100 коек, принимая детей с 3 до 14 лет. Ежегодно санаторий принимал порядка 600 детей. Благодаря участию в проекте, уже в 2018 году планируется провести профилактику 1 800 юных пациентов.