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На организацию летнего отдыха детей в Люберцах потратят более 38 млн рублей
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На организацию летнего отдыха детей в Люберцах потратят более 38 млн рублей 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
В Люберцах на организацию летнего отдыха для детей городского округа в 2018 году планируют потратить более 38 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу муниципалитета Владимира Ружицкого.
По его словам, летняя кампания в Люберцах начнется 1 июня. Почти 60% детей панируется отправить на отдых. «На организацию отдыха предусмотрено более 38,5 миллионов рублей, в том числе: из средств бюджета городского округа более 22,6 миллионов рублей, из средств бюджета Московской области — 13,4 миллионов рублей, внебюджетные средства — 2,4 миллиона рублей», — сказал Ружицкий.
Он добавил, что в 38 образовательных учреждениям муниципалитета откроются летние школьные лагеря с дневным пребыванием. Там смогут отдохнуть более трех тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. В лагерях организуют профильные отряды по интересам школьников. «На организацию отдыха детей в оздоровительных школьных лагерях с дневным пребыванием предусмотрено более 17,6 миллионов рублей, в том числе: из средств бюджета горокруга — более 15,2 миллионов рублей, внебюджетные средства — более 2,4 миллионов рублей», — приводятся слова главы муниципалитета в сообщении.
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