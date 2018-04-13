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Допустил пожар: в Самарской области будут судить директора детского лагеря
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Допустил пожар: в Самарской области будут судить директора детского лагеря 

63.ru 32 минуты назад
Фото: 63.ru
Сотрудники прокуратуры Красноярского района Самарской области утвердили обвинение по делу директора детского лагеря.
Учреждение попало в поле зрения правоохранителей при проверке во время детской оздоровительной кампании летом прошлого года.
— На территории лагеря находились сухая растительность, древесные щепки, мусор и другие легковоспламеняющиеся материалы. В детском лагере отсутствовали документы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. В некоторых корпусах не было эвакуационных выходов, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Невзирая на предписания органов государственного пожарного надзора, директор лагеря не стал устранять нарушения. Это повлекло за собой последствия. В одном из неиспользуемых хозяйственных строений произошел пожар. Эксперты установили, что нахождение детей в лагере является небезопасным.
Сотрудники прокуратуры передали уголовное дело в Красноярский районный суд. Мужчине грозит денежный штраф либо лишение свободы на срок до 2 лет.
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