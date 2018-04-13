Допустил пожар: в Самарской области будут судить директора детского лагеря

Сотрудники прокуратуры Красноярского района Самарской области утвердили обвинение по делу директора детского лагеря.

Учреждение попало в поле зрения правоохранителей при проверке во время детской оздоровительной кампании летом прошлого года.

— На территории лагеря находились сухая растительность, древесные щепки, мусор и другие легковоспламеняющиеся материалы. В детском лагере отсутствовали документы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. В некоторых корпусах не было эвакуационных выходов, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Невзирая на предписания органов государственного пожарного надзора, директор лагеря не стал устранять нарушения. Это повлекло за собой последствия. В одном из неиспользуемых хозяйственных строений произошел пожар. Эксперты установили, что нахождение детей в лагере является небезопасным.