Допустил пожар: в Самарской области будут судить директора детского лагеря 

Сотрудники прокуратуры Красноярского района Самарской области утвердили обвинение по делу директора детского лагеря.
Учреждение попало в поле зрения правоохранителей при проверке во время детской оздоровительной кампании летом прошлого года.
— На территории лагеря находились сухая растительность, древесные щепки, мусор и другие легковоспламеняющиеся материалы. В детском лагере отсутствовали документы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. В некоторых корпусах не было эвакуационных выходов, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Невзирая на предписания органов государственного пожарного надзора, директор лагеря не стал устранять нарушения. Это повлекло за собой последствия. В одном из неиспользуемых хозяйственных строений произошел пожар. Эксперты установили, что нахождение детей в лагере является небезопасным.
Сотрудники прокуратуры передали уголовное дело в Красноярский районный суд. Мужчине грозит денежный штраф либо лишение свободы на срок до 2 лет.