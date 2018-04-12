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Забронировать путевки в девять самарских санаторных лагерей можно будет 13 апреля
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Забронировать путевки в девять самарских санаторных лагерей можно будет 13 апреля 

Волга Ньюс 1 час назад
В пятницу, 13 апреля, в 9 часов на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики СУПРЕМА63 откроется электронное бронирование льготных детских путевок в санаторные оздоровительные лагеря на летний период.
Размер родительского взноса при оплате данных учреждений отдыха составляет 9,8 тыс. рублей. Полная стоимость путевки — 19,7 тыс. рублей.
Для бронирования будут доступны путевки в:
санаторный лагерь «Березки»;
санаторный лагерь «Солнечный»;
пансионат «Звездный»;
ОСП «Электроник-Дубрава»;
пансионат «Радуга»;
Самарский областной детский санаторий «Юность»;
ООО «Отдых»;
МАУ Самары «Волжанка»;
санаторий «Молодецкий курган».
Следующие этапы электронного бронирования состоятся 28 апреля и 11 мая.
Напомним, что резервирование путевок будет возможно только при наличии учетной записи в системе «Госуслуги».
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