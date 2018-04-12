Забронировать путевки в девять самарских санаторных лагерей можно будет 13 апреля

В пятницу, 13 апреля, в 9 часов на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики СУПРЕМА63 откроется электронное бронирование льготных детских путевок в санаторные оздоровительные лагеря на летний период.

Размер родительского взноса при оплате данных учреждений отдыха составляет 9,8 тыс. рублей. Полная стоимость путевки — 19,7 тыс. рублей.

Для бронирования будут доступны путевки в:

санаторный лагерь «Березки»;

санаторный лагерь «Солнечный»;

пансионат «Звездный»;

ОСП «Электроник-Дубрава»;

пансионат «Радуга»;

Самарский областной детский санаторий «Юность»;

ООО «Отдых»;

МАУ Самары «Волжанка»;

санаторий «Молодецкий курган».

Следующие этапы электронного бронирования состоятся 28 апреля и 11 мая.

Напомним, что резервирование путевок будет возможно только при наличии учетной записи в системе «Госуслуги».