На Урале создали службу поддержки для родителей особенных детей

На Урале создали специальный интернет-портал для помощи родителям, воспитывающим детей с нарушениями развития. В службе можно будет получить консультации, психолого-педагогическую и иные виды поддержки, об этом сообщает в четверг, 12 апреля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе депортамента информполитики губернатора региона, в Свердловской области начал работу сайт «Всегда на связи». Портал поможет семьям, в которых воспитываются дети с нарушениями развития, получить всю необходимую помощь: узнать о мерах господдержки, возможностях бесплатного дополнительного образования.

На портале можно узнать номер телефона горячей линии, ознакомиться с перечнем организаций и специалистов, которые могут поддержать семью. Личный кабинет позволяет родителям из городов области дистанционно пользоваться услугами центра для детей с аутизмом и другими нарушениями психического и интеллектуального развития, а также услугами поддержки и сопровождения семьи. Также на портале доступны некоторые госуслуги.

Помимо этого на сайте есть раздел «Карта возможностей», в котором на интерактивную карту нанесены организации, занимающиеся сопровождением семей, спортивным и дополнительным образованием особенных детей. Кроме того, на портале представлены рейтинги специалистов и образовательных учреждений, которые помогут родителям выбрать лучших специалистов для своих детей.

Проект еще не разработан до конца. Планируется, что в скором времени на сайте можно будет заводить электронные карты детей, на которых будет храниться вся необходимая информация. Эти данные потом можно будет передавать узкопрофильным специалистам.

«Мы надеемся, что наш проект позволит охватить помощью семьи, живущие в небольших городах и населенных пунктах Свердловской области, ведь для того, чтобы получить нашу помощь, семье нужен только интернет», — прокомментировала Александрина Хаитова, президент фонда «Я особенный», который занимался разработкой проекта.

Напомним, в марте прошлого года в Екатеринбурге открылся центр, в котором оказывают бесплатную помощь детям с особенностями развития. Специалисты помогают ребятам социализироваться, проводят психологические консультации, ЛФК, а также различные виды терапий.