В культурном центре «Вдохновение» Московский детский театр марионеток представит интерактивный спектакль

14 апреля в 12:00 в Малом зале культурного центра «Вдохновение» Московский детский театр марионеток представит интерактивный спектакль для детей «Теремок для цветов».

Музыкальная сказка для детей от 2 до 8 лет «Теремок для цветов» расскажет о том, как цветы из волшебной страны — Ромашка, Колокольчик и Одуванчик — решили построить свой теремок, для защиты от коварных жучков и паучков. Но прежде чем отпраздновать новоселье в Теремке, героям нужно преодолеть много трудных испытаний. Каждый ребенок вместе с родителями сможет стать участником представления: побросать меховой репейник во вредного медведя, спрятать между зрительскими рядами бочонок меда, покричать, потопать и похлопать в ладоши. Помогая героям представления, дети поймут, насколько важными в жизни являются дружба и взаимовыручка.

А удастся ли цветам из волшебной страны осуществить задуманное, и чем закончится эта история, зрители узнают из полного ярких музыкальных номеров интерактивного спектакля Московского детского театра марионеток.

Музыкальный спектакль «Теремок для цветов» — одна из самых зрелищных и красивых постановок Театра марионеток с увлекательным сюжетом, сказочными костюмами, впечатляющими декорациями, красивыми куклами, весёлой и задорной игрой талантливых молодых актёров.

Спектакль ориентирован на зрителей в возрасте от 2 до 8 лет.