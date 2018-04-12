Ещё
В культурном центре «Вдохновение» Московский детский театр марионеток представит интерактивный спектакль
Далее:
Читайте также:
Ещё

В культурном центре «Вдохновение» Московский детский театр марионеток представит интерактивный спектакль 

Ясенево 49 минут назад
Фото: Ясенево
14 апреля в 12:00 в Малом зале культурного центра «Вдохновение» Московский детский театр марионеток представит интерактивный спектакль для детей «Теремок для цветов».
Музыкальная сказка для детей от 2 до 8 лет «Теремок для цветов» расскажет о том, как цветы из волшебной страны — Ромашка, Колокольчик и Одуванчик — решили построить свой теремок, для защиты от коварных жучков и паучков. Но прежде чем отпраздновать новоселье в Теремке, героям нужно преодолеть много трудных испытаний. Каждый ребенок вместе с родителями сможет стать участником представления: побросать меховой репейник во вредного медведя, спрятать между зрительскими рядами бочонок меда, покричать, потопать и похлопать в ладоши. Помогая героям представления, дети поймут, насколько важными в жизни являются дружба и взаимовыручка.
А удастся ли цветам из волшебной страны осуществить задуманное, и чем закончится эта история, зрители узнают из полного ярких музыкальных номеров интерактивного спектакля Московского детского театра марионеток.
Музыкальный спектакль «Теремок для цветов» — одна из самых зрелищных и красивых постановок Театра марионеток с увлекательным сюжетом, сказочными костюмами, впечатляющими декорациями, красивыми куклами, весёлой и задорной игрой талантливых молодых актёров.
Спектакль ориентирован на зрителей в возрасте от 2 до 8 лет.
Ясенево: последние новости
В Южном Бутове построят детский сад с огородом-ягодником Катки в Москве закроются в выходные «Перезвон» выступит в Ясеневе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина63
Классика и гениталии: что не так с нашим театром140
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову18
Самые красивые итальянки в истории кино10
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение