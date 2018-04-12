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Отделение медицинской реабилитации для детей открыли в Ростове-на-Дону
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Отделение медицинской реабилитации для детей открыли в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 46 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Отделение медицинской реабилитации для детей открылось в донской столице.
Согласно информации из официальных источников, отделение начало работу в здании бывшего детского санатория на улице Казахской. Его капитально отремонтировали, было закуплено необходимое медицинское оборудование. На эти цели затрачено около 250 млн рублей.
В отделении оборудованы кабинеты невролога, офтальмолога, травматолога-ортопеда, медицинского психолога, логопеда и других специалистов, функциональной и ультразвуковой диагностики, физиотерапии, медицинского массажа и лечебной физкультуры, а также дневной стационар на 25 мест.
Основная задача отделения — помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, общесоматическими патологиями.
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