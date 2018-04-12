Воронежский суд вынес приговор врачу-педиатру за смерть годовалого малыша

46-летнему врачу-педиатру вынесли приговор за смерть годовалого ребенка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 11 апреля.

В мае прошлого года участковый врач-педиатр детской консультации Богучарской районной больницы с 20-летним стажем работы назначила неправильное лечение годовалой девочке. Вместо диагноза «острая кишечная инфекция» она поставила необоснованный — «функциональное расстройство кишечника на фоне прорезывания зубов».

В итоге, ребенок умер из-за ошибочного диагноза и, соответственно, неправильного лечения. За врачебную ошибку суд вынес приговор женщине в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.