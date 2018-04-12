7,5 тысячи малышей стоят в очереди в детские сады Пскова

Как передает ЦДИ со ссылкой на главу управления образования Пскова Анну Кузыченко, 7,5 тысяч мест нужно только Пскову.

«Нужна сбалансированность. Если будем говорить о двух крупнейших муниципалитетах, разница колоссальная. 7500 мест для детей льготной категории граждан нужно только Пскову», — сказала Кузыченчко.

Она отметила, что 800 детей уже распределены по детским садам.