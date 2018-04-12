7,5 тысячи малышей стоят в очереди в детские сады Пскова 

Как передает ЦДИ со ссылкой на главу управления образования Пскова Анну Кузыченко, 7,5 тысяч мест нужно только Пскову.
«Нужна сбалансированность. Если будем говорить о двух крупнейших муниципалитетах, разница колоссальная. 7500 мест для детей льготной категории граждан нужно только Пскову», — сказала Кузыченчко.
Она отметила, что 800 детей уже распределены по детским садам.
«Это и многодетные дети, и дети военнослужащих. 30%, которые должны пойти в садик до 3 лет — это Завеличье, 25% — дальнее Запсковье, 10% — это Центр. Сейчас город готов принимать детей только с 2 лет, с полутора пока не готов. В одном из детских садов в центре появятся ясельные группы. Группы будут сформированы в детском саду РЖД», — рассказала глава.
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