Ещё
Московский школьник пытался успокоить плачущую девочку, но получил по лицу от ее матери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московский школьник пытался успокоить плачущую девочку, но получил по лицу от ее матери 

360tv.ru 2 часа назад
Москвич 2004 года рождения получил перелом верхнего зуба после того, как ему по лицу ударили сумкой. Историю бессмысленной и беспощадной несправедливости для ребенка рассказал «360» источник в правоохранительных органах.
11 апреля в Центре детского творчества и юношеского творчества (ЦДЮТ) примерно в 17:47 несовершеннолетние ребята стояли в раздевалке на первом этаже и общались. Дети никого не трогали и мирно разговаривали друг с другом — они вместе занимаются в классе танцев.
В какой-то момент компания услышала плач — около раздевалки стояла девочка в слезах. Дети подошли к ней и спросили, почему она плачет, пытаясь ее успокоить. Однако она молча развернулась и ушла.
Спустя несколько минут в раздевалку подошла разъяренная мать девочки, которая обвинила школьников в том, что они обидели ее дочь. Женщина размахнулась сумкой и ударила 14-летнего мальчика по лицу. В результате, у него откололся зуб.
По данному факту проводится проверка.
Житель Томска недавно попал в «ледяной» плен — он застрял между двух холодных гаражей, из-за чего получил переохлаждение. История из разряда «как и зачем» стала еще любопытнее, когда мужчина не смог объяснить произошедшее.
360tv.ru: последние новости
Москвичка родила мертвого ребенка на рабочем месте, закопала его и пошла домой Около 5700 детей зачислили в детсады Балашихи Около 200 детей начали посещать секцию плавания в ФОКе на улице Заречной в Балашихе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть3
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина63
Классика и гениталии: что не так с нашим театром152
Увидел «Танки» — уехал на авто1
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение