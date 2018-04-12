Московский школьник пытался успокоить плачущую девочку, но получил по лицу от ее матери

Москвич 2004 года рождения получил перелом верхнего зуба после того, как ему по лицу ударили сумкой. Историю бессмысленной и беспощадной несправедливости для ребенка рассказал «360» источник в правоохранительных органах

11 апреля в Центре детского творчества и юношеского творчества (ЦДЮТ) примерно в 17:47 несовершеннолетние ребята стояли в раздевалке на первом этаже и общались. Дети никого не трогали и мирно разговаривали друг с другом — они вместе занимаются в классе танцев.

В какой-то момент компания услышала плач — около раздевалки стояла девочка в слезах. Дети подошли к ней и спросили, почему она плачет, пытаясь ее успокоить. Однако она молча развернулась и ушла.

Спустя несколько минут в раздевалку подошла разъяренная мать девочки, которая обвинила школьников в том, что они обидели ее дочь. Женщина размахнулась сумкой и ударила 14-летнего мальчика по лицу. В результате, у него откололся зуб.

По данному факту проводится проверка.

Житель Томска недавно попал в «ледяной» плен — он застрял между двух холодных гаражей, из-за чего получил переохлаждение. История из разряда «как и зачем» стала еще любопытнее, когда мужчина не смог объяснить произошедшее.